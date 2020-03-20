В Глухове мопедист попал в аварию из-за собаки

Когда 68-летний глуховчанин двигался на своем мопеде, на дорогу перед двухколесником внезапно выскочила собака. Мужчина в этой ситуации не справился с управлением и упал на дорогу. Вызванные медики госпитализировали его в реанимационное отделение местной больницы.
По факту ДТП в полиции возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение), в рамках которых назначен ряд экспертиз и проверок.
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