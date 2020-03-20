В Сумах 9 подозрений на коронавирус Как сообщает Сумской областной лабораторный центр, всего на 10.00 сегодня, 9 апреля, на Сумщине 21 подозрение на коронавирусную инфекцию COVID-19.

За последние сутки подозрений 8, в том числе по 2 в Сумах и Кролевецком районе, по 1 – в Великописаревском, Ахтырском районах, Шостке и Ахтырке.

Всего подозрений 21: Сумы – 9, Кролевецкий район – 5, Шостка - 3, Ахтырка – 2, Великописервский и Ахтырский районы – по 1.

Напомним: всего на Сумщине 56 подтвержденных случаев коронавируса, за последние сутки число не увеличилось.