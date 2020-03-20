Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:471399

В Сумах 9 подозрений на коронавирус

Как сообщает Сумской областной лабораторный центр, всего на 10.00 сегодня, 9 апреля, на Сумщине 21 подозрение на коронавирусную инфекцию COVID-19.

За последние сутки подозрений 8, в том числе по 2 в Сумах и Кролевецком районе, по 1 – в Великописаревском, Ахтырском районах, Шостке и Ахтырке.

Всего подозрений 21: Сумы – 9, Кролевецкий район – 5, Шостка - 3, Ахтырка – 2, Великописервский и Ахтырский районы – по 1.

Напомним: всего на Сумщине 56 подтвержденных случаев коронавируса, за последние сутки число не увеличилось.

Общество Коронавирус

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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