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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:01272

В Конотопе мотоцикл наехал на пешеходку

8 апреля, около 12:30, в Конотопе на ул. Вировская в результате столкновения с мотоциклом пострадала 19-летняя жительница районного центра.

Как выяснили, прибыв на место происшествия, сотрудники полиции, девушка переходила дорогу вне пешеходного перехода. В это время по проезжей части двигался мотоцикл «Mustang» под управлением 18-летнего конотопчанина. Вероятно, причиной ДТП стало то, что парень не сумел сориентироваться на дороге во время движения и допустил наезд на пешехода. В результате потерпевшая получила телесные повреждения в виде перелома правой голени со смещением, и была госпитализирована в Конотопскую ЦРБ для получения помощи.

Транспортное средство изъято и помещено на спецплощадку Конотопского отдела полиции. Водитель мотоцикла, по предварительным данным, в момент аварии был трезв.

По данному факту открытое уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для выяснения объективных причин и деталей ДТП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп

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