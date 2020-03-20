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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:41177

На Сумщине полицейские разыскали 12-летнего подростка, которому было скучно дома на карантине

Полчаса понадобилась сотрудникам полиции Шостки, чтобы найти и вернуть ребенка домой.

Несмотря на запрет бабушки выходить из дома без сопровождения взрослых, непоседливый мальчик, улучив момент, убежал на улицу.

Об исчезновении своего 12-летнего внука, который находится у нее под опекой, в полицию сообщила 64-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала, что пока она занималась с меньшим ребенком в комнате, парень из квартиры убежал.

«Принятыми мерами сотрудники ювенальной превенции разыскали парня, - рассказывает Сергей Коверсун, заместитель начальника Шосткинского отдела полиции. - Подросток находился в нескольких километрах от дома, возле железнодорожного пути, где просто гулял».

Это не первое бегство парня. В прошлом году его разыскивали пять раз, и второй раз - в этом году.

Сам же беглец рассказал полицейским, что дома ему скучно, поэтому он и пошел на улицу гулять.

С подростком и его бабушкой правоохранители провели очередные профилактические беседы о последствиях таких поступков, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Общество
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