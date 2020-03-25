На Сумщине с диагнозом COVID-19 госпитализировано меньше четверти пациентов

По его словам, 15 человек из 63 с подтвержденных случаев обнаружения коронавирусной инфекции госпитализировано. 8 человек в Конотопской ЦРБ, 3 – в Сумской областной инфекционной больнице (первая пациентка уже выписана), 3 в Кролевецкой ЦРБ и 2 в Шосткинской ЦРБ.
Об этом сегодня, 10 апреля, во время брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский....
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