На Сумщине коронавирус подтвержден у 4 медиков, в Сумах – у одного Об этом сегодня, 10 апреля, во время брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский.

- На сегодняшний день мы имеем четыре медработника, у которых мы подтвердили коронавирусную инфекцию, - ответил он на вопрос журналистов. – Это – Шостка, Казацкое (Конотопского района) и один в Сумах. В Сумах коронавирус подтвержден у работницы частного медцентра. Она на самоизоляции, лечение проходит дома. У нее муж тоже врач, у него также брали анализы, но коронавируса не выявили.