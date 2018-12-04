В Сумской ОГА подписали меморандум В Сумах между облгосадминистрацией, областным объединением организаций работодателей и областным советом профсоюзов подписан меморандум о сотрудничестве

Участие в подписании Меморандума приняли глава облгосадминистрации Роман Грищенко, глава областного совета профсоюзов Татьяна Евдокимова и глава правления Сумского областного объединения организаций работодателей Григорий Дашутин.

По словам Романа Грищенко, в Сумской области социальное партнерство имеет свою историю и добрые традиции. Облгосадминистрация нацелена на социальный диалог с работодателями и профсоюзами. На Сумщине действует Региональное соглашение между стороной органов власти области, профсоюзами и общим представительным органом из стороны работодателей, которое было подписано еще в 2017 году. За это время произошли изменения как в законодательстве, так и в социально-экономической жизни Сумщины. Поэтому соглашение требует осовременивания.

«Сегодня мы намерены подписать Меморандум о партнерстве и сотрудничестве между представителями трудовых коллективов крупных предприятий Сумщины, профсоюзов и властью, - отметил глава облгосадминистрации. - Надеемся, что дальнейшее наше сотрудничество будет конструктивным в развитии экономики, для решения социальных вопросов жителей Сумщины».

Участники рабочей встречи обсудили важные вопросы социально-экономического развития региона, особенно в условиях карантинных мероприятий, направленных на предупреждение коронавируса.

Подписав Меморандум, стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве для эффективного решения проблемных вопросов на предприятиях, учреждениях и в организациях области.

В частности, Меморандумом предусмотрено, что Сумская облгосадминистрация будет способствовать улучшению инвестиционного климата на территории области для роста объемов иностранных инвестиций и внешнего товарооборота, рассматривать острые проблемные вопросы по развитию экономики области, предприятий отдельных отраслей на рабочих совещаниях с участием представителей сторон профсоюзов и работодателей и т.п. А организации работодателей и профсоюзов, в свою очередь, будут стимулировать своих коллег выполнять взятые на себя социальные обязательства, в том числе, об активизации инновационных процессов, повышение эффективности производства и производительности труда, обеспечения социального развития трудовых коллективов; совершенствования профессионального обучения работников, формирование государственного, регионального заказа для подготовки специалистов и рабочих кадров с учетом потребностей рынка труда и т.п.