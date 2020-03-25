На Сумщине расширилась география распространения коронавируса

За последние сутки коронавирусной инфекцией подтвердили у одного человека в Роменском районе. Одну смерть от COVID-19 зафиксировали в Кролевецком районе.
По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, сейчас в г. Сумы - 7 случаев заболевания, в Ахтырке - 4, Конотопе - 7, Конотопском районе – 24 (2 летальных), Кролевецком районе – 22 (2 летальных), в Шостке - 7, Тростянецком районк - 2, Роменском районе - 1. Количество лиц, которые выздоровели - 2 (Сумы).
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