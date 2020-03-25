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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:33233

На Сумщині прогнозують високу пожежну небезпеку!

За даними обласного Гідрометцентру, 13 квітня на території Сумської області очікується висока (4 класу) пожежна небезпека.

Шановні громадяни! Будьте максимально відповідальними у пожежонебезпечний період, коли суха рослинність спалахує від найменшої іскри та пожежа може поширитись на великі території, знищуючи все на своєму шляху. Служба порятунку закликає вас не випалювати сухостій, минулорічне листя та сміття.


Наголошуємо, що категорично забороняється: 

  • створювати смітники та спалювати відходи;
  • розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники та недопалки;
  • залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • спалювати стерню та рослинні залишки на сільськогосподарських полях;
  • дозволяти дітям бавитися із сірниками та запальничками.

Шановні громадяни! Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101». Пам’ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків та матеріальних збитків.

Нагадуємо, що в Україні діють карантинні обмеження, тож краще залишайтеся вдома!

Управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області

Общество
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