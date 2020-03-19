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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:38327

После карантина пройдет товарищеское сумское дерби

На неопределенную дату запланировано товарищеский матч между ФК «Сумы» и ФК «Альянс» (Липовая Долина).

Матч состоится на домашней арене обеих команд - стадионе «Юбилейный» в городе Сумы.

Дата и время матча будут дополнительно анонсированы после решения уполномоченных государственных и органов самоуправления о прекращении ограничительных карантинных мероприятий.

Напомним, что ФК «Альянс» выступает во второй лиге ПФЛ, а ФК «Сумы» для получения профессионального статуса примет участие в любительском чемпионате Украины.

Сейчас все футбольные турниры в Украине приостановлены, футболисты находятся на карантине.

Спорт Альянс Липовая Долина ФК Сумы Футбол

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