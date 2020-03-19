После карантина пройдет товарищеское сумское дерби

Матч состоится на домашней арене обеих команд - стадионе «Юбилейный» в городе Сумы.
Дата и время матча будут дополнительно анонсированы после решения уполномоченных государственных и органов самоуправления о прекращении ограничительных карантинных мероприятий.
Напомним, что ФК «Альянс» выступает во второй лиге ПФЛ, а ФК «Сумы» для получения профессионального статуса примет участие в любительском чемпионате Украины.
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