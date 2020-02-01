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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:17976

В Конотопе умерла заведующая инфекционным отделением ЦРБ

13 апреля в Конотопской ЦРБ на своем рабочем месте умерла заведующая инфекционным отделением Зинаида Антоненко.

Об этом сегодня, 14 апреля на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщила главный инфекционист области Ирина Троцкая.

- Это огромная потеря для всего медицинского сообщества, - отметила она. - Мы с ней до последнего держали связь, учитывая эпидситуацию с коронавирусом в Конотопском районе. Зинаида Афанасьевна практически не выходила из отделения, консультировала пациентов и амбулаторно. Была большой труженицей. Она ушла от нас внезапно и безвозвратно. Тяжело смириться с этой потерей. Светлая ей память…

Как уточнила Ирина Троцкая, смерть доктора не связана с коронавирусом – вчерашний тест на COVID-19 был негативный. Она умерла внезапно – от сердечной патологии.

Общество Утрата

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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