Обвиняемый в изнасиловании сумчанки остался без меры пресечения

Однако, заседание не состоялось. Как сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко, еще вчера адвокаты Кривошея предоставили справку о том, что он болеет. Это уже четвертый раз суд отложили из-за болезни обвиняемого. Сегодня, в 16.00 заканчивается срок действия домашнего ареста, который ему избрал суд. Каждые два месяца, по закону, надо продолжать срок меры пресечения, однако, из-за болезни обвиняемого, рассмотреть такое ходатайство следователя суд не смог, пишет sumy.today.
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