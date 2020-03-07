Обвиняемый в изнасиловании сумчанки остался без меры пресечения Сегодня, 14 апреля, в Заречном районном суде города Сумы должно было состояться судебное заседание по делу по обвинению несовершеннолетнего Владислава Кривошея в изнасиловании сумчанки 8 марта 2019 года.

Однако, заседание не состоялось. Как сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко, еще вчера адвокаты Кривошея предоставили справку о том, что он болеет. Это уже четвертый раз суд отложили из-за болезни обвиняемого. Сегодня, в 16.00 заканчивается срок действия домашнего ареста, который ему избрал суд. Каждые два месяца, по закону, надо продолжать срок меры пресечения, однако, из-за болезни обвиняемого, рассмотреть такое ходатайство следователя суд не смог, пишет sumy.today.