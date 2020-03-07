Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:161622

Обвиняемый в изнасиловании сумчанки остался без меры пресечения

Сегодня, 14 апреля, в Заречном районном суде города Сумы должно было состояться судебное заседание по делу по обвинению несовершеннолетнего Владислава Кривошея в изнасиловании сумчанки 8 марта 2019 года.

Однако, заседание не состоялось. Как сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко, еще вчера адвокаты Кривошея предоставили справку о том, что он болеет. Это уже четвертый раз суд отложили из-за болезни обвиняемого. Сегодня, в 16.00 заканчивается срок действия домашнего ареста, который ему избрал суд. Каждые два месяца, по закону, надо продолжать срок меры пресечения, однако, из-за болезни обвиняемого, рассмотреть такое ходатайство следователя суд не смог, пишет sumy.today.

Право Владислав Кривошей Изнасилование

По тематике

Сумской апелляционный суд отказал рецидивисту-насильнику в применении амнистии
07.04.2020 17:32

Сумской апелляционный суд отказал рецидивисту-насильнику в применении амнистии

Мужчина, который в 2017 году был осужден к лишению свободы за преступление против половой свободы и половой неприкосновенности, обратился в...

Отчима, три года насиловавшего падчерицу, взяли под стражу
03.04.2020 12:59

Отчима, три года насиловавшего падчерицу, взяли под стражу

По ходатайству прокуратуры взят под стражу подозреваемый в изнасиловании малолетней....

01.04.2020 11:04

На Сумщине полиция задержала мужчину, который три года насиловал 10-летнюю падчерицу

Событие произошло в одном из райцентров области. В местное подразделение полиции обратилась мать 10-летней девочки с заявлением о том, что...

01.04.2020 09:47

На Сумщине задержали мужчину за изнасилование падчерицы

31 марта полиция в одном из сел области задержала мужчину по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего ребенка....

07.03.2020 23:25

В Сумах мужчина защитил женщину от изнасилования, но сам попал в суд (видео)

В Сумах пьяный мужчина пытался изнасиловать женщину, однако, ей на помощь бросился другой прохожий. Он ударил нападающего кулаком в голову,...

Новости

На Сумщине снова 0 случаев заражения коронавирусом за сутки
Сегодня 09:31
В Сумах запретили освящение пасок в церквях и посещение кладбищ
Вчера 15:38
На Сумщине уже 74 случая коронавируса
Вчера 09:42
Полицейские нашли у жителя Сумщины старинную винтовку и завели дело
Сегодня 13:59
В Сумах горел балкон на 13-м этаже 14-этажки
Сегодня 13:51
На Сумщине взяли под стражу педофила, но могут отпустить под залог
Сегодня 13:33
Обвиняемый в изнасиловании сумчанки остался без меры пресечения
Сегодня 13:16
Сумские больницы получили первые два аппарата ИВЛ
Сегодня 12:57
С сегодняшнего дня в Украине запрещена работа продуктовых рынков
Сегодня 12:52
В Конотопе умерла заведующая инфекционным отделением ЦРБ
Сегодня 12:17
На Сумщине подозревают коронавирус у 227 человек
Сегодня 12:07
В Заречном районном суде Сум переизбрали главу
Сегодня 11:35
view counter

Статьи

Благодійний захід «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ!»
Сегодня 12:19
Коронавирусная инфекция: о целесообразности массового проведения тестов на COVID-19
Вчера 16:42
Правомірність дій щодо складення поліцією адміністративного протоколу під час карантину
Вчера 14:05
Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн
Вчера 13:57
Как осуществляется выплата больничных в условиях карантина на Сумщине?
10.04.2020 16:33
Система БПД запустила Телеграм-чат протидії домашньому насильству
10.04.2020 13:34
Звільнення під час карантину: як працівникам захистити свої права
09.04.2020 15:57
Верх цинізму чи почуття безкарності? Незрозумілі вчинки міської ради під час карантину
06.04.2020 13:18
Програма медичних гарантій стартувала у 42-ох спеціалізованих медичних закладах Сумської області
03.04.2020 15:12
Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
01.04.2020 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
01.04.2020 14:38
Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
27.03.2020 13:24
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.