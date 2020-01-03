Полицейские нашли у жителя Сумщины старинную винтовку и завели дело Обрез винтовки «Мосина» и 500 граммов пороха незаконно хранил дома 55-летний житель одного из сел Шосткинского района.

Во время мероприятий по выявлению лиц, которые незаконно хранят оружие, полицейские установили 55-летнего жителя одного из сел Шосткинского района. По его месту жительства правоохранители провели санкционированный обыск, во время которого обнаружили и изъяли предмет, похожий на обрез винтовки «Мосина», и около 500 граммов пороха. Их направили на экспертизу. По словам хозяина, опасные предметы он нашел и хранил их «на всякий случай».

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Следственные действия продолжаются. Меру наказания мужчине определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.