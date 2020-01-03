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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:59154

Полицейские нашли у жителя Сумщины старинную винтовку и завели дело

Обрез винтовки «Мосина» и 500 граммов пороха незаконно хранил дома 55-летний житель одного из сел Шосткинского района.

Во время мероприятий по выявлению лиц, которые незаконно хранят оружие, полицейские установили 55-летнего жителя одного из сел Шосткинского района. По его месту жительства правоохранители провели санкционированный обыск, во время которого обнаружили и изъяли предмет, похожий на обрез винтовки «Мосина», и около 500 граммов пороха. Их направили на экспертизу. По словам хозяина, опасные предметы он нашел и хранил их «на всякий случай».

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Следственные действия продолжаются. Меру наказания мужчине определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Оружие

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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