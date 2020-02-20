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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:33232

На Сумщине взяли под стражу педофила, но могут отпустить под залог

По ходатайству прокуратуры подозреваемого в развращении двух малолетних взято под стражу.

По ходатайству Ахтырской местной прокуратуры подозреваемому в развращении двух малолетних по решению суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Вместе с тем суд определил залог в размере 105 тыс. грн.

Напоминаем, что 9 апреля 40-летняя женщина сообщила в полицию о совершении развратных действий в отношении ее 13-летней дочери. По словам женщины, девочка накануне ходила в гости к подружке. В доме, кроме них, находился еще и отчим последней. Тот употреблял спиртные напитки, угощал девушек, а потом развращал их.

По результатам проведения первоочередных следственных мероприятий информация подтвердилась. Более того, по словам 12-летней падчерицы мужчины, он в течение последнего года неоднократно совершал подобные действия в отношении нее.

35-летнему задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 156 (развращение малолетних) УК Украины. Санкции указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Педофилия Под стражу Развращение малолетних

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