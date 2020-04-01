В Сумах плюс один случай коронавируса Сегодня, 15 апреля, Сумской областной лабораторный центр сообщает о 8 случаях коронавируса в городе Сумы.

Всего за сутки в области обнаружили трех новых больных. Еще 2 случая подтвердили в Кролевецком районе (теперь их 24). Всего по состоянию на 15 апреля в области зафиксировано 77 случаев.

Больше всего в Конотопском и Кролевецком районах – по 24, в Сумах – 8, Конотопе и Шостке – по 7, Ахтырке – 4, Тростянецком районе – 2, Роменском – 1.

Как сообщил сегодня, 15 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк, новый случай инфицирования COVID-19 в Сумах у женщины, которая приехала из России. Ее самочувствие нормальное, она находится на самоизоляции.