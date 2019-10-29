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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:02484

В Сумах на входе в городской парк решили переложить плитку

С понедельника, 13 апреля, начались работы по демонтажу старой плитки на входе в городской парк им. И.Кожедуба.

Как сообщил директор департамента инфраструктуры города Александр Журба, здесь положат 1276 кв. м. тротуарной плитки производства компании «Керамейя». Еще 80 квадратов будет замощено старой плиткой в удовлетворительном состоянии. Работы выполняет ФЛП Калашник С.А. за 1,43 млн грн, пишет Sumy.Today.

На вопрос, почему в системе публичных закупок ProZorro не обнародован соответствующий договор, Александр Журба ответил, что демонтировать старую плитку предприниматель начал по предварительному договору, а новый будет заключен на днях, после получения экспертизы проекта. По его словам, работы будут проводиться в течение двух-трех недель.

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