В Сумах на входе в городской парк решили переложить плитку С понедельника, 13 апреля, начались работы по демонтажу старой плитки на входе в городской парк им. И.Кожедуба.

Как сообщил директор департамента инфраструктуры города Александр Журба, здесь положат 1276 кв. м. тротуарной плитки производства компании «Керамейя». Еще 80 квадратов будет замощено старой плиткой в удовлетворительном состоянии. Работы выполняет ФЛП Калашник С.А. за 1,43 млн грн, пишет Sumy.Today.

На вопрос, почему в системе публичных закупок ProZorro не обнародован соответствующий договор, Александр Журба ответил, что демонтировать старую плитку предприниматель начал по предварительному договору, а новый будет заключен на днях, после получения экспертизы проекта. По его словам, работы будут проводиться в течение двух-трех недель.