Рынок в Тростянце продолжает работать В Тростянце прошло заседание городской комиссии по вопросам ТБЧС.

Наиболее дискуссионным был вопрос о деятельности сельскохозяйственного рынка по ул. Набережной в период карантина. На комиссии рассматривался письмо Сергея Шаповала - руководителя Управления госпродпотребслужбы в Тростянецком районе с рекомендациями о приостановлении работы рынка до 24 апреля 2020 года.

Были заслушаны члены комиссии, контролирующие соблюдение на рынке противоэпидемических мероприятий - представителей полиции, общественного формирования «Січ», санитарной службы. Они отмечали, что администрация рынка, операторы рынка и покупатели в большинстве придерживаются карантинных правил. Свою позицию озвучили и юристы Тростянецкого городского совета.

- Я не вижу правовых оснований закрывать сегодня рынок. Задача власти - создать удобные условия для людей, дать им возможность в эти весенние дни приобрести рассаду, саженцы плодовых деревьев по доступным ценам, - высказал свое мнение Юрий Бова - мэр Тростянецкой ОТГ.

В ходе открытого голосования, за приостановку работы рынка по ул. Набережной проголосовал 1 член комиссии, 1 воздержался, против - 14.

Решение о продлении работы рынка в период карантина положительно повлиял и тот факт, что он работает 4 дня в неделю с 6 до 10 утра и не перенасыщен людьми.

Работа рынка в предпраздничные дни будет под усиленным контролем.