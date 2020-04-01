Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:41334

Рынок в Тростянце продолжает работать

В Тростянце прошло заседание городской комиссии по вопросам ТБЧС.

Наиболее дискуссионным был вопрос о деятельности сельскохозяйственного рынка по ул. Набережной в период карантина. На комиссии рассматривался письмо Сергея Шаповала - руководителя Управления госпродпотребслужбы в Тростянецком районе с рекомендациями о приостановлении работы рынка до 24 апреля 2020 года.

Были заслушаны члены комиссии, контролирующие соблюдение на рынке противоэпидемических мероприятий - представителей полиции, общественного формирования «Січ», санитарной службы. Они отмечали, что администрация рынка, операторы рынка и покупатели в большинстве придерживаются карантинных правил. Свою позицию озвучили и юристы Тростянецкого городского совета.

- Я не вижу правовых оснований закрывать сегодня рынок. Задача власти - создать удобные условия для людей, дать им возможность в эти весенние дни приобрести рассаду, саженцы плодовых деревьев по доступным ценам, - высказал свое мнение Юрий Бова - мэр Тростянецкой ОТГ.

В ходе открытого голосования, за приостановку работы рынка по ул. Набережной проголосовал 1 член комиссии, 1 воздержался, против - 14.

Решение о продлении работы рынка в период карантина положительно повлиял и тот факт, что он работает 4 дня в неделю с 6 до 10 утра и не перенасыщен людьми.

Работа рынка в предпраздничные дни будет под усиленным контролем.

Экономика Карантин Рынок Тростянец

По тематике

С сегодняшнего дня в Украине запрещена работа продуктовых рынков
Вчера 12:52

С сегодняшнего дня в Украине запрещена работа продуктовых рынков

Постановление главного санитарного врача Украины «О противодействии распространению коронавирусной болезни в местах торговли» от 30 марта 2020 года с сегодняшнего...

В Кролевце интересуются мнением жителей по поводу карантина на Пасху
11.04.2020 21:27

В Кролевце интересуются мнением жителей по поводу карантина на Пасху

Кролевецкий горсовет в Фейсбуке проводит опрос по поводу карантина на 18-20 апреля....

В Сумах полиция гоняет влюбленные парочки по парку и не только
10.04.2020 11:47

В Сумах полиция гоняет влюбленные парочки по парку и не только

В Сумах и области полиция проводит превентивные меры, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции....

В сумских поликлиниках пациентов консультируют дистанционно (видео)
10.04.2020 09:19

В сумских поликлиниках пациентов консультируют дистанционно (видео)

По телефону или через интернет - так сейчас консультируют своих пациентов семейные врачи и педиатры....

В Сумах рекламщики разместили 30 карантинных бигбордов
09.04.2020 17:12

В Сумах рекламщики разместили 30 карантинных бигбордов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал директор рекламного агентства «Регион» Владимир Рудыка....

view counter

Статьи

Через Донецкий суд здания Сумского аэропорта отдали частному лицу
Вчера 20:25
Благодійний захід «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ!»
Вчера 12:19
Коронавирусная инфекция: о целесообразности массового проведения тестов на COVID-19
13.04.2020 16:42
Правомірність дій щодо складення поліцією адміністративного протоколу під час карантину
13.04.2020 14:05
Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн
13.04.2020 13:57
Как осуществляется выплата больничных в условиях карантина на Сумщине?
10.04.2020 16:33
Система БПД запустила Телеграм-чат протидії домашньому насильству
10.04.2020 13:34
Звільнення під час карантину: як працівникам захистити свої права
09.04.2020 15:57
Верх цинізму чи почуття безкарності? Незрозумілі вчинки міської ради під час карантину
06.04.2020 13:18
Програма медичних гарантій стартувала у 42-ох спеціалізованих медичних закладах Сумської області
03.04.2020 15:12
Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
01.04.2020 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
01.04.2020 14:38
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.