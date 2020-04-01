В Сумах готовятся проводить 150 тестов на коронавирус в сутки

По его словам, Сумской лабораторный центр получил новый прибор для исследований образцов на коронавирус. Это амплификатор планшетного типа CFX96. При его помощи можно проводить сразу 96 исследований. А завтра пригласили консультанта из Министерства здравоохранения для полного ввода прибора в действие, чтобы научить еще двух специалистов-бактеориологов.
Об этом сегодня, 16 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский....
Об этом сегодня, 16 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский.... 2
Об этом сообщает Ахтырская городская объединенная территориальная громада в Фейсбуке....
Как сообщает сайт Сумского областного лабораторного центра по состоянию, за последние сутки на Сумщине подтверждено три новых случая заражения коронавирусом....
В инфекционном отделении Шосткинской ЦРБ спасают жизнь двум пациенткам с коронавирусной инфекцией, их состояние тяжелое....