В Сумах готовятся проводить 150 тестов на коронавирус в сутки Об этом сегодня, 16 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский.

По его словам, Сумской лабораторный центр получил новый прибор для исследований образцов на коронавирус. Это амплификатор планшетного типа CFX96. При его помощи можно проводить сразу 96 исследований. А завтра пригласили консультанта из Министерства здравоохранения для полного ввода прибора в действие, чтобы научить еще двух специалистов-бактеориологов.