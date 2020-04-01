На Сумщине хотят запретить выходить на улицу в выходные

По его словам, сегодня прошло заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На нем было принято решение рекомендовать местным комиссиям принять решения о запрете нахождения в общественных местах людей в выходные: с 13.00 в субботу до 6.00 дня после выходных или праздничных дней. Напомним: такое решение уже приняли в Ромнах.
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