На Сумщине хотят запретить выходить на улицу в выходные Об этом сегодня, 16 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил начальник антикоронавирусного штаба Сумщины Александр Милаш.

По его словам, сегодня прошло заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На нем было принято решение рекомендовать местным комиссиям принять решения о запрете нахождения в общественных местах людей в выходные: с 13.00 в субботу до 6.00 дня после выходных или праздничных дней. Напомним: такое решение уже приняли в Ромнах.