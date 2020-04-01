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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:16342

В Сумах задержали наркоперебросчиков (видео)

Патрульные благодаря работникам исправительной колонии задержали лиц с веществами, похожими на наркотические.

Во время патрулирования к инспекторам обратились работники исправительной колонии, которые заметили подозрительных лиц у территории самой колонии. Они нервно ходили возле забора с рюкзаком, постоянно оглядывались вокруг, а потом, почувствовав «что-то неладное», сели в машину и поехали.

Патрульные и инспекторы роты тактико-оперативного реагирования, получив информацию о направлении движения автомобиля Daewoo Nexia с подозрительными лицами, обнаружили легковушку на улице Герасима Кондратьева. В салоне находились трое мужчин. Пообщавшись с водителем, инспекторы выяснили, что в автомобиле действительно есть рюкзак, принадлежащий одному из пассажиров. Но что в нем, то якобы не знает. Услышав о намерении проведения поверхностной проверки, пассажиры заметно занервничали. И не случайно, ведь в рюкзаке патрульные обнаружили полиэтиленовый пакет с блистером таблеток и бумажный сверток с растительным веществом, вероятно, наркотического происхождения. Все было аккуратно завернуто в полиэтиленовую пленку, к тому же примотано к камню. Также в транспортном средстве находились бутылки с жидкостью бурого цвета.

На место стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для установления обстоятельств происшествия.

Право Наркотики

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