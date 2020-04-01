В Сумах задержали наркоперебросчиков (видео)

Во время патрулирования к инспекторам обратились работники исправительной колонии, которые заметили подозрительных лиц у территории самой колонии. Они нервно ходили возле забора с рюкзаком, постоянно оглядывались вокруг, а потом, почувствовав «что-то неладное», сели в машину и поехали.
Патрульные и инспекторы роты тактико-оперативного реагирования, получив информацию о направлении движения автомобиля Daewoo Nexia с подозрительными лицами, обнаружили легковушку на улице Герасима Кондратьева. В салоне находились трое мужчин. Пообщавшись с водителем, инспекторы выяснили, что в автомобиле действительно есть рюкзак, принадлежащий одному из пассажиров. Но что в нем, то якобы не знает. Услышав о намерении проведения поверхностной проверки, пассажиры заметно занервничали. И не случайно, ведь в рюкзаке патрульные обнаружили полиэтиленовый пакет с блистером таблеток и бумажный сверток с растительным веществом, вероятно, наркотического происхождения. Все было аккуратно завернуто в полиэтиленовую пленку, к тому же примотано к камню. Также в транспортном средстве находились бутылки с жидкостью бурого цвета.
На место стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для установления обстоятельств происшествия.
Злоумышленник приехал в Сумы из Киева, чтобы заработать денег, делая «закладки» наркотических и психотропных веществ....
Теперь используют магниты....
По результатам спецоперации прокуратурой Сумской области совместно с работниками Управления противодействия наркопреступности и детективами Следственного управления Нацполиции при силовой поддержке...
Оперативники Бурынского отделения полиции изъяли в хозяйстве 34-летнего мужчины почти 500 граммов каннабиса, которые он прятал в хозяйственной постройке....
Белопольским отделом Конотопской местной прокуратуры совместно с сотрудниками сектора криминальной полиции и следственного отдела Белопольского ОП по результатам проведения негласных...