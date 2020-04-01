На Соборной сбили мопедиста

Происшествие произошло 15 апреля около 13.00 по ул. Соборной в г. Конотоп. Недалеко от железнодорожного вокзала, 61-летний водитель автомобиля «Опель» совершил столкновение с водителем мопеда «Дельта». По предварительным данным, вероятной причиной столкновения стало непредоставление водителем легковушки преимущества в движении мопеду.
В результате столкновения 70-летнего мопедиста доставили в Конотопскую ЦРБ с телесными повреждениями.
Оба транспортных средства пока помещено на спецплощадку Конотопского отдела полиции, а следователи выясняют детали ДТП в рамках открытого по данному факту уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения), сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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