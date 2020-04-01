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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:13363

На Соборной сбили мопедиста

Правоохранители расследуют причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Происшествие произошло 15 апреля около 13.00 по ул. Соборной в г. Конотоп. Недалеко от железнодорожного вокзала, 61-летний водитель автомобиля «Опель» совершил столкновение с водителем мопеда «Дельта». По предварительным данным, вероятной причиной столкновения стало непредоставление водителем легковушки преимущества в движении мопеду.

В результате столкновения 70-летнего мопедиста доставили в Конотопскую ЦРБ с телесными повреждениями.

Оба транспортных средства пока помещено на спецплощадку Конотопского отдела полиции, а следователи выясняют детали ДТП в рамках открытого по данному факту уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения), сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп

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