На Сумщине расширилась география распространения коронавируса

За последние сутки коронавирусной инфекцией подтвердили у 1 человека из г. Белополье.
Сейчас общее количество выздоровевших от Covid-19 в Сумской области - 10 человек.
По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, в г. Сумы - 8 случаев заболевания, г. Ахтырка - 4, г. Конотоп - 9, Конотопский район – 25, г. Кролевец – 19, Кролевецкий район - 6, г. Шостка - 7, Тростянецкий район - 2, Роменский район - 1, Недригайловский район - 1, г. Белополье - 1., сообщает телеграм-канал Суми_Коронавірус_інфо.
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