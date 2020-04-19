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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:445966

На Сумщине расширилась география распространения коронавируса

По состоянию на 19 апреля в Сумской области 83 официально подтвержденных случая заболевания COVID-19.

За последние сутки коронавирусной инфекцией подтвердили у 1 человека из г. Белополье.

Сейчас общее количество выздоровевших от Covid-19 в Сумской области - 10 человек.

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, в г. Сумы - 8 случаев заболевания, г. Ахтырка - 4, г. Конотоп - 9, Конотопский район – 25, г. Кролевец – 19, Кролевецкий район - 6, г. Шостка - 7, Тростянецкий район - 2, Роменский район - 1, Недригайловский район - 1, г. Белополье - 1., сообщает телеграм-канал Суми_Коронавірус_інфо.

Общество Коронавирус

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