На Сумщине всего три подозрения на коронавирус за сутки

Всего в Сумской области зарегистрировано подтвержденных случаев – 83. Выздоровели – 10. Умерло – 4. За сутки поступило сообщений о подозрении на COVID-19 – 3.
Всего с начала года зарегистрировано подозрений – 315.
Замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк объяснил ситуацию с отчетностью по коронавирусу за минувшие сутки....
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