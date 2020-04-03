На Сумщине всего три подозрения на коронавирус за сутки Сумской областной лабораторный центр сообщает, что по состоянию на 10:00 20 апреля зарегистрировано новых подтвержденных случаев – 0.

Всего в Сумской области зарегистрировано подтвержденных случаев – 83. Выздоровели – 10. Умерло – 4. За сутки поступило сообщений о подозрении на COVID-19 – 3. Всего с начала года зарегистрировано подозрений – 315.