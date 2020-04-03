Мэр Сум считает, что карантин продлят еще на пару недель

- Посмотрим, какая ситуация будет через 14 дней, - обратился он к подчиненным. – Я думаю, для нас это уже не секрет, мы с вами понимаем, что карантин будет продолжен минимум на 14 дней. Где-то до 10-12 мая. У нас на Пасху было все организовано нормально, но в других городах мы видели, что было. Поэтому можно ожидать новую вспышку через две недели.
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