На Сумщине начали травить женщину, у которой безосновательно подозревают коронавирус

«Уважаемые земляки! Я вынужден к вам обратиться по очень неприятному поводу. Сегодня произошло ужасное событие! Некоторые наши горожане решили провести собственное «расследование» по выяснению личности человека с признаком болезни на коронавирус. И без малейших на то оснований начали угрожать женщине, которая находится на лечении в Сумском ...онкодиспансере (((. Речь идет о Сидоренко Нине Яковлевне (Ее имя и диагноз я публикую с разрешения родных). Можно только представить с какими трудностями этот человек борется за свою жизнь, а здесь, вместо помощи или хотя бы сочувствия - ненависть и угрозы от окружающих. Родные больной уже подали заявление в полицию, и надеюсь, виновен будет наказан.
Нина Яковлевна, от имени всех жителей города приносим Вам свои извинения и желаем скорейшего выздоровления!», - написал мэр Белополья.
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