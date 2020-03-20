В Службе автодорог Сумщины объяснили, почему отменили тендеры на полмиллиарда гривен В этом году две дороги на Сумщине, по которым отменили торги более чем 500 млн гривен, не будут ремонтировать, потому что на них не дали денег.

Речь идет об участках «Кролевец – Конотоп – Ромны – Пирятин» и «Сумы – Краснополье – Богодухов», рассказал заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Сумской области Сергей Овчаренко, говорится в сюжете UA:СУМИ.

«Если бы мы не отменили торги, то победителю нужно было бы на момент заключения договора предоставить банковскую гарантию на выполнение договора. А это не маленькая сумма, это 5% от суммы фактически, которую предоставил участник. Это живые деньги, которые нужно было заморозить в банке. И мы понимаем, что ремонта не будет, а эта сумма средств так и висела бы под банковской гарантией. Кроме того, этот участник у нас определен победителем еще по трем дорогам. Там есть финансирование, поэтому лучше он эти средства направит туда. Потому что у него нет ни асфальтобетонного завода на сегодня, он только будет его монтировать, ему нужно начать подготовительные работы, ему нужно сегодня закупать материалы, чтобы вовремя выполнить поставленные задачи», - рассказал Сергей Овчаренко.

Тендеры на ремонт дорог выиграла винницкая строительная компания - консорциум «Микстрансбуд». Они предложили наименьшую цену - в ходе торгов снизили стоимость работ на 19%. По словам Сергея Овчаренко, еще по трем тендерам, которые выиграл этот подрядчик на более чем 630 млн гривен, должны отремонтировать автомобильные дороги «Шостка – Ямполь», «Сумы – Полтава» с обходом города Сумы и КПП «Николаевка» - Семеновка – Новгород-Северский – Глухов - КПП «Екатериновка».

Всего в 2020 году Служба автодорог в Сумской области должна получить 737 млн гривен - это деньги Дорожного фонда и кредитные. Еще ожидают около 800 млн гривен - средства, которые «Нафтогаз» получил в счет победы над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.