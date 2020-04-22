В Сумах новый случай заражения коронавирусом По состоянию на 22 апреля в Сумской области 86 официально подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За последние сутки коронавирусной инфекцией подтвердили у 2 человек: г. Сумы - 1 случай, г. Кролевец - 1.

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, в г. Сумы - 9 случаев заболевания, г. Ахтырка - 4, г. Конотоп - 9, Конотопский район – 25, г. Кролевец – 20, Кролевецкий район - 7, г. Шостка - 7, Тростянецкий район - 2, Роменский район - 1, Недригайловский район - 1, г. Белополье - 1.

Выздоровели на Сумщине уже 23 человека.