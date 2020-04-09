На Сумщине хотят запретить посещать кладбища на поминальные дни

Во время брифинга в облгосадминистрации заместитель директора областного лабораторного центра МЗ Украины Михаил Мацюк в связи с сохранением угрозы распространения коронавируса призвал жителей Сумщины провести поминальные обряды не в кладбищах, а дома.
Он также сообщил, что в повестку дня очередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будут внесены предложения по ограничению гражданам доступа на кладбища в поминальные дни. Эти дни после Пасхи не являются единственными в году, когда верующие могут выполнить важный для них обряд. До конца текущего года будут еще такие возможности, не говоря уже о вполне соответствующей церковной традиции возможность поминовения умерших в любой день в частной или церковной молитве.
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