В Сумах ожидаются заморозки

В течение суток будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 °С мороза, днем 12-14 °С тепла.
В ближайшие дни в Сумской области сохранится преимущественно сухая, холоднее обычной погода....
18-20 апреля в Сумской сохранится несколько холоднее обычной, преимущественно сухая погода....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
Сумской областной гидрометцентр прогнозирует изменение погоды....