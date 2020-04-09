В Сумах ожидаются заморозки Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в ночь на четверг, 23 апреля, в Сумах снова будет подмораживать.

В течение суток будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 °С мороза, днем 12-14 °С тепла.