Сумской дизайнер сделал серию постеров для заболевших коронавирусом

«Социалки про опасность и угрозу короновируса много, но я заметил, что нет поддержки для заболевших, а настрой и внимание играет немаловажную роль в выздоровлении, и поэтому решил посвятить серию работ людям, которые заболели и переболели этим вирусом, да и вообще, помните, что все это временно и впереди жизнь, которую надо жить. Всем добра=)», - написал автор.
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