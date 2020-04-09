Сумской дизайнер сделал серию постеров для заболевших коронавирусом Свои работы сумчанин Дмитрий Дубовик выложил на своей странице в Фейсбуке.

«Социалки про опасность и угрозу короновируса много, но я заметил, что нет поддержки для заболевших, а настрой и внимание играет немаловажную роль в выздоровлении, и поэтому решил посвятить серию работ людям, которые заболели и переболели этим вирусом, да и вообще, помните, что все это временно и впереди жизнь, которую надо жить. Всем добра=)», - написал автор.