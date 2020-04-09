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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:01565

Назван нетипичный симптом коронавируса, который наблюдается все чаще

Кашель не обязательно должен быть сухим.

Симптомом заболевания коронавирусом COVID -19 может быть не только сухой кашель, но и кашель с мокротой.

Он наблюдается у 36% заболевших.

Об этом рассказал реаниматолог, анестезиолог из Израиля Борис Бриль.

Он назвал наиболее распространенные симптомы коронавируса. «У 97% – это температура. У 76% людей слабость и боли в мышцах. У 67% сухой кашель, у 36% – кашель с мокротой».

В этом контексте медик назвал шарлатанством способ проверки заражения коронавирусом при помощи задержки дыхания на 10 секунд. «Дескать, если дыхание задержать можешь, то у тебя его нет, а если не можешь, то он у тебя есть. Это могут рассказывать только шарлатаны», – заявил врач.

Ученые выяснили, что некоторые пациенты, у которых коронавирус подтвердили лабораторно, могут не ощущать проблем с дыханием.

Такие случаи врачи называют нетипичными – несмотря на очень низкий уровень кислорода в крови, пациенты не испытывали затруднений при дыхании. На рентгене или компьютерной томографии их легкие выглядят здоровыми и наполненными воздухом. Тем не менее, их уровень кислорода в крови очень низок.

«Это похоже на то, как будто десятки тысяч моих нью-йоркских соотечественников застряли в самолете на высоте 9000 метров, и давление в кабине постепенно сбрасывалось», – пояснила врач скорой помощи в Бруклине Кэмерон Кайл-Сиделл.

Однако, примерно 30% пациентов с коронавирусом поступают в больницу с более классическими признаками острого респираторного заболевания – их легкие серьезно поражены. Это приводит к затруднению дыхания и одышке.

Способ лечения этих пациентов не такой, как у тех, кто испытывает недостаток кислорода без затруднения дыхания.

Med2

Общество Коронавирус

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