Мэр Сум сдал двух нардепов, нарушивших карантин

Об этом сообщал и сайт мэрии и сайт облгосадминистрации.
На фото видно, что 7 участников встречи, среди которых двое без масок - Максим Задорожний (нардеп по округу № 162 – Ахтырка) и харьковский нардеп Александр Качура, да и вообще социальной дистанции не наблюдается. Тут же мэр Сум Александр Лысенко и глава Сумской ОГа Роман Грищенко.
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