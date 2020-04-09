Мэр Сум сдал двух нардепов, нарушивших карантин Вечером 23 апреля на странице мэра Сум Александра Лысенко было опубликовано фото, на котором запечатлены участники инспектирования начала ремонта ул. Харьковской в Сумах.

Об этом сообщал и сайт мэрии и сайт облгосадминистрации.

На фото видно, что 7 участников встречи, среди которых двое без масок - Максим Задорожний (нардеп по округу № 162 – Ахтырка) и харьковский нардеп Александр Качура, да и вообще социальной дистанции не наблюдается. Тут же мэр Сум Александр Лысенко и глава Сумской ОГа Роман Грищенко.