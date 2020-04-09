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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:391117

Мэр Сум сдал двух нардепов, нарушивших карантин

Вечером 23 апреля на странице мэра Сум Александра Лысенко было опубликовано фото, на котором запечатлены участники инспектирования начала ремонта ул. Харьковской в Сумах.

Об этом сообщал и сайт мэрии и сайт облгосадминистрации.

На фото видно, что 7 участников встречи, среди которых двое без масок - Максим Задорожний (нардеп по округу № 162 – Ахтырка) и харьковский нардеп Александр Качура, да и вообще социальной дистанции не наблюдается. Тут же мэр Сум Александр Лысенко и глава Сумской ОГа Роман Грищенко.

Общество Нарушение карантина

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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