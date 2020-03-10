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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:07360

Ушел из жизни известный на Сумщине поэт

Сегодня, 25 апреля, ушел из жизни педагог, известный в Сумской области и Украине поэт Виктор Осадчий.

Виктор Макарович Осадчий родился 14 октября 1946 года в селе Чернеча Слобода Бурынского района.

С 1973 года, после окончания Сумского педагогического института им. А.С.Макаренко, непрерывно работал до выхода на пенсию учителем и директором Бурикивской школы.

Публиковать стихи начал около тридцати лет назад в районных, областных и республиканских периодических изданиях, в журнале «Перець».

Автор книг «Бистрина», «Дві цариці», «Рідне», «Гудило». Печатался в альманахах «Зерна», «Элегия» и «Элегия-2», «Слобожанщина», «Каштановый дом» и других.

Проживал в городе Бурынь, пишет ivanzhytnyk.com.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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