Ушел из жизни известный на Сумщине поэт Сегодня, 25 апреля, ушел из жизни педагог, известный в Сумской области и Украине поэт Виктор Осадчий.

Виктор Макарович Осадчий родился 14 октября 1946 года в селе Чернеча Слобода Бурынского района.

С 1973 года, после окончания Сумского педагогического института им. А.С.Макаренко, непрерывно работал до выхода на пенсию учителем и директором Бурикивской школы.

Публиковать стихи начал около тридцати лет назад в районных, областных и республиканских периодических изданиях, в журнале «Перець».

Автор книг «Бистрина», «Дві цариці», «Рідне», «Гудило». Печатался в альманахах «Зерна», «Элегия» и «Элегия-2», «Слобожанщина», «Каштановый дом» и других.

Проживал в городе Бурынь, пишет ivanzhytnyk.com.