Ушел из жизни известный на Сумщине поэт

Виктор Макарович Осадчий родился 14 октября 1946 года в селе Чернеча Слобода Бурынского района.
С 1973 года, после окончания Сумского педагогического института им. А.С.Макаренко, непрерывно работал до выхода на пенсию учителем и директором Бурикивской школы.
Публиковать стихи начал около тридцати лет назад в районных, областных и республиканских периодических изданиях, в журнале «Перець».
Автор книг «Бистрина», «Дві цариці», «Рідне», «Гудило». Печатался в альманахах «Зерна», «Элегия» и «Элегия-2», «Слобожанщина», «Каштановый дом» и других.
Проживал в городе Бурынь, пишет ivanzhytnyk.com.
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