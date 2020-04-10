Мэр Сум задумался над выходом из карантина Сумская мэрия начнет разрабатывать план выхода из карантина.

Вопрос обсуждался сегодня, 27 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии, которое проходило в онлайн-режиме. Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение подготовить проект решения исполкома о выходе из карантина.

По его словам, нужно разработать план выхода из карантина, чтобы он был, как только карантинные мероприятия начнутся послабления со стороны правительства. Прежде всего, нужно быть готовым к выходу на улицу, также мэр призвал сумчан поддерживать сумских производителей.