Мэр Сум задумался над выходом из карантина

Вопрос обсуждался сегодня, 27 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии, которое проходило в онлайн-режиме. Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение подготовить проект решения исполкома о выходе из карантина.
По его словам, нужно разработать план выхода из карантина, чтобы он был, как только карантинные мероприятия начнутся послабления со стороны правительства. Прежде всего, нужно быть готовым к выходу на улицу, также мэр призвал сумчан поддерживать сумских производителей.
Кабинет Министров представил 5-этапный план выхода из карантина, который продлили до 11 мая....
Кролевцкий лесхоз собираются отправить на карантин....
Как карантин переживают в Нидерландах? Сегодня спецкорреспондентом проекта #НУЩОТАМ от UA:СУМИ стала сумчанка Ирина Кириченко, которая сейчас живет в городе...
Жителей Сумщины призывают помянуть родных и близких с соблюдением карантина....
Украинское правительство поддержало продление карантинных ограничений в стране до 11 мая....