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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:45514

Мэр Сум задумался над выходом из карантина

Сумская мэрия начнет разрабатывать план выхода из карантина.

Вопрос обсуждался сегодня, 27 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии, которое проходило в онлайн-режиме. Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение подготовить проект решения исполкома о выходе из карантина.

По его словам, нужно разработать план выхода из карантина, чтобы он был, как только карантинные мероприятия начнутся послабления со стороны правительства. Прежде всего, нужно быть готовым к выходу на улицу, также мэр призвал сумчан поддерживать сумских производителей.

Общество Карантин

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