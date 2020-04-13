Правительство разрешит работать ряду продовольственных рынков В среду, 29 апреля, на своем очередном заседании Кабинет Министров Украины рассмотрит вопрос о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время онлайн-совещания с Президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросам борьбы с COVID-19.

Глава Правительства отметил, что это стало возможным благодаря тому, что Министерство здравоохранения Украины и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины разработали четкие критерии работы и алгоритм контроля.

«Речь идет об открытии 281 продовольственного рынка по всей территории Украины, которые смогут функционировать в режиме не хуже, чем супермаркеты. То есть с соблюдением жестких санитарных норм, нарушение которых будут строго наказываться, вплоть до закрытия работы рынков на определенный период», - сообщил Денис Шмыгаль.

Как отметил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, соответствующие изменения относительно возобновления работы продовольственных рынков будут зафиксированы в постановлении №211 на очередном заседании Правительства в среду, 29 апреля.