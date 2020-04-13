Правительство разрешит работать ряду продовольственных рынков

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время онлайн-совещания с Президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросам борьбы с COVID-19.
Глава Правительства отметил, что это стало возможным благодаря тому, что Министерство здравоохранения Украины и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины разработали четкие критерии работы и алгоритм контроля.
«Речь идет об открытии 281 продовольственного рынка по всей территории Украины, которые смогут функционировать в режиме не хуже, чем супермаркеты. То есть с соблюдением жестких санитарных норм, нарушение которых будут строго наказываться, вплоть до закрытия работы рынков на определенный период», - сообщил Денис Шмыгаль.
Как отметил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, соответствующие изменения относительно возобновления работы продовольственных рынков будут зафиксированы в постановлении №211 на очередном заседании Правительства в среду, 29 апреля.
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