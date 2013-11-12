В Сумах освободили от арендной платы за коммунальные помещения общественников и церковников Сегодня, 29 апреля, Сумской горсовет проголосовал за решение «О внесении изменений и дополнений в решение Сумского городского совета от 3 апреля 2020 № 6718-МР «Об освобождении арендаторов от арендной платы за пользование имуществом коммунальной собственности Сумского городского объединенной территориальной громады на период действия противоэпидемических ограничительных мер».

Согласно документу, в список освобожденных от арендной платы добавили: - общественные организации участников АТО / ООС; - общественные организации инвалидов; - религиозные организации. За это решение проголосовали 26 депутатов (нужно минимум 22).