В Сумах освободили от арендной платы за коммунальные помещения общественников и церковников

Согласно документу, в список освобожденных от арендной платы добавили:
- общественные организации участников АТО / ООС;
- общественные организации инвалидов;
- религиозные организации.
За это решение проголосовали 26 депутатов (нужно минимум 22).
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