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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:50219

В Сумах освободили от арендной платы за коммунальные помещения общественников и церковников

Сегодня, 29 апреля, Сумской горсовет проголосовал за решение «О внесении изменений и дополнений в решение Сумского городского совета от 3 апреля 2020 № 6718-МР «Об освобождении арендаторов от арендной платы за пользование имуществом коммунальной собственности Сумского городского объединенной территориальной громады на период действия противоэпидемических ограничительных мер».

Согласно документу, в список освобожденных от арендной платы добавили:

- общественные организации участников АТО / ООС;

- общественные организации инвалидов;

- религиозные организации.

За это решение проголосовали 26 депутатов (нужно минимум 22).

Экономика Арендная плата

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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