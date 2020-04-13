На Сумщине 18 подозрений на коронавирус Об этом сегодня, 29 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра МЗ Михаил Мацюк.

По его словам, за вторник в лабораторном центре было исследовано 78 образцов на коронавирусную инфекцию COVID-19. 18 случаев были подтверждены первый раз, то есть перешли в список подозреваемых. По ним будет повторное исследование. У трех человек подтвержден коронавирус.

Это два человека из Конотопа, это семейный очаг, где был один человек, его членов семьи проверили как контактных. Еще один случай в Глуховском районе, связан с Пасхальными праздниками и приездом родственников. Все находятся дома на самоизоляции.