В Сумах лечатся от коронавируса два врача В Сумах из 9 человек с подтвержденным с коронавирусом, осталось 2 человека.

Оба находятся на самоизоляции. Это семья врачей, которых заразила мать, приехавшая из Донецкой области. У них легкая форма заболевания. Об этом сообщил мэр Сум во время заседания сессии горсовета.