В Сумах лечатся от коронавируса два врача

Оба находятся на самоизоляции. Это семья врачей, которых заразила мать, приехавшая из Донецкой области. У них легкая форма заболевания. Об этом сообщил мэр Сум во время заседания сессии горсовета.
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По состоянию на 29 апреля в Сумской области 98 случаев заболевания COVID-19....
Как сообщает онлайн-мониторинг СНБО распространения коронавирусной инфекцииCOVID-19, на Сумщине уже 55 человек вылечились....
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