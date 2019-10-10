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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:05166

Подозреваемый в развращении малолетней девочки просил оставить его под стражей, защитник – отпустить под домашний арест

Сумской апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в развращении девятилетней девочки.

В конце февраля этого года 44-летний подозреваемый, проходя мимо детской площадки в городе Ромны, увидел, как на нем играют двое малолетних девочек. Мужчина подошел к детям и начал с ними разговаривать, чтобы установить психологический контакт. Из-за юного возраста и детской доверчивости одна из девочек согласилась на его предложение пойти за гаражи. Подозреваемый совершил в отношении малолетней развратные действия. Девочка испугалась и выбежала на площадку, а мужчина покинул место совершения преступления.

Через две недели правоохранительные органы задержали его у одной из роменских школ, сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 УК Украины (Развращение малолетнего) и обратились в местный суд с ходатайством об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственный судья Роменского горрайонного суда ходатайство удовлетворил и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Не согласившись с таким решением суда первой инстанции, защитник подозреваемого обратился в Сумской апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил отменить решение следственного судьи и применить к лицу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Свои апелляционные требования сторона защиты обосновывала тем, что суд не в полной мере учел то, что лицо после сообщения о подозрении самостоятельно прибыло в отделение полиции, где ему было вручено ходатайство об избрании меры пресечения. Кроме того, сторона обвинения не предоставила доказательств возможного давления подозреваемого на свидетелей или потерпевшую. Без внимания следственного судьи, по мнению защитника, остались факты полного признания вины подозреваемым и искреннее раскаяние, наличие официального места работы, положительная характеристика и наличие родных детей.

Против удовлетворения апелляционной жалобы возражал прокурор и просил оставить постановление следственного судьи Роменского районного суда без изменений. Апелляционную жалобу защитника не поддерживал и сам подозреваемый. Мужчина просил коллегию судей апелляционного суда оставить его под стражей.

Рассмотрев материалы дела, Сумской апелляционный суд отказал стороне защиты в удовлетворении ее требований, поскольку, по мнению коллегии судей только примененный судом первой инстанции вид меры пресечения способен предотвратить доказанным рисков и обеспечить надлежащую процессуальную поведение подозреваемого. В частности, в своем постановлении апелляционный суд обратил внимание на то, что подозреваемый был задержан вблизи школьного заведения в городе Ромны, который находится за пределами района проживания и работы подозреваемого. Мужчина работает в пгт Недригайлов, а проживает в одном из окрестных сел. Указанное свидетельствует о возможности продолжения подозреваемым своей преступного поведения.

Постановление является окончательным и кассационному обжалованию не подлежит.

Общество Педофилия Развращение малолетних

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