В Сумах нового пациента с коронавирусом госпитализировали Об этом сегодня, 30 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

По его словам, новый случай подтвержден у женщины, она была госпитализирована. У нее заболевание средней тяжести. По ней проверяются контактные лица.