В Сумах хотят открыть рынки

Первым комиссия рассмотрела вопрос о профилактических мероприятиях по противодействию распространению коронавирусной болезни COVID-19 в местах торговли пищевыми продуктами на агропродовольственных рынках города в соответствии с требованиями постановления главного государственного санитарного врача Украины от 27 апреля 2020 № 14.
Учитывая требования по профилактических мер противодействия распространения коронавирусной болезни COVID-19 при осуществлении торговли пищевыми продуктами на агропродовольственных рынках, определенные постановлением главного государственного санитарного врача Украины от 27.04.2020 № 14 решили:
1. Руководителям агропродовольственных рынков г. Сумы, субъектам хозяйствования и физическим лицам, которые осуществляют торговлю пищевыми продуктами на агропродовольственных рынках г. Сумы, обеспечить соблюдение противоэпидемических требований к деятельности агропродовольственных рынков, установленных главным государственным санитарным врачом Украины, а именно:
1. Наличие регистрации агропродовольственного рынка, как оператора рынка пищевых продуктов и эксплуатационного разрешения.
2. Допуск работников агропродовольственного рынка, продавцов и посетителей на территорию рынка осуществлять исключительно при наличии надеть медицинской маски или респиратора.
3. Допуск на территорию рынка работников агропродовольственного рынка, продавцов и посетителей возможен только после прохождения бесконтактного температурного скрининга.
4. Наличие на каждом входе (выходе) на территорию агропродовольственного рынка диспенсеров с антисептиком.
5. Количество посетителей, одновременно находящихся на территории рынка, не должна превышать количества, из расчета 1 покупатель на 10 квадратных метров торговой площади.
6. Расстояние между рабочими местами продавцов должна составлять не менее 3-х метров, места торговли необходимо оборудовать защитными экранами между продавцами и покупателями из пленки или пластика.
7. Проведение дезинфекции контактных поверхностей проводить каждые 3 часа, уборка и дезинфекция всех помещений, включая стационарные торговые места - в конце каждого рабочего дня.
8. Обеспечить отсутствие стихийной торговли на прилегающей к рынку территории.
9. Обеспечить постоянное информирование посетителей рынка относительно установленных ограничений, которые необходимо соблюдать во время карантина.
Вторым вопросом рассмотрели предложение исполнительному комитету Сумского городского совета по внесения соответствующих изменений в решение исполнительного комитета Сумского городского совета от 27.03.2020 № 172 г. «О мерах во время карантина по предотвращению распространения на территории Сумской городской объединенной территориальной громады острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» в части восстановления работы агропродовольственных рынков на территории города Сумы при условии соблюдения противоэпидемических требований к деятельности агропродовольственных рынков, установленных главным государственным санитарным врачом Украины.
Учитывая требования постановления Кабинета Министров Украины от 29.04.2020 № 313 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 № 211», решили:
1. Рекомендовать исполнительному комитету Сумского городского совета разрешить работу агропродовольственных рынков на территории города Сумы, которые являются операторами рынка пищевых продуктов в соответствии с Законом Украины «Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов», по положительным выводам результатов проведения внеплановых проверок за соблюдением агропродовольственного рынка города Сумы противоэпидемических требований к деятельности агропродовольственных рынков, установленных главным государственным санитарным врачом Украины.
2. Сумскому городскому управлению Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области (Хрин А.И.) в течение действия карантина обеспечить:
- проведение ежедневных внеплановых проверок за соблюдением агропродовольственного рынка города Сумы противоэпидемических требований к деятельности агропродовольственных рынков, установленных главным государственным санитарным врачом Украины;
- по результатам внеплановых проверок агропродовольственных рынков г. Сумы информировать исполнительный комитет Сумского городского совета ежедневно.
Проект решения должен подготовить отдел торговли, быта и защиты прав потребителей Сумского городского совета. Принять его собираются также сегодня.
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