В Сумах хотят пустить троллейбусы по 7 маршрутам

Члены комиссии рассмотрели вопрос частичного восстановления работы электротранспорта КП «Электроавтотранс», в связи с чем рекомендовали исполнительному комитету сделать это с 4 мая в следующем соотношении:
№ 4 «Аэропорт - Железнодорожный вокзал» - один троллейбус;
№ 5 «Роменская - Героев Крут» - два троллейбуса;
№ 7 «Химгородок - Центролит» - два троллейбуса;
№ 8 «Химгородок - Аэропорт» - один троллейбус;
№ 10 «Пансионат для ветеранов - 12 мкр» - один троллейбус;
№ 15А «Прокофьева - 9 мкр. - Прокофьева»- один троллейбус;
№ 15 «Прокофьева - Центральный рынок - Прокофьева» - один троллейбус.
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