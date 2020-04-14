В Сумах хотят пустить троллейбусы по 7 маршрутам Сегодня, 30 апреля, прошло заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Члены комиссии рассмотрели вопрос частичного восстановления работы электротранспорта КП «Электроавтотранс», в связи с чем рекомендовали исполнительному комитету сделать это с 4 мая в следующем соотношении: № 4 «Аэропорт - Железнодорожный вокзал» - один троллейбус; № 5 «Роменская - Героев Крут» - два троллейбуса; № 7 «Химгородок - Центролит» - два троллейбуса; № 8 «Химгородок - Аэропорт» - один троллейбус; № 10 «Пансионат для ветеранов - 12 мкр» - один троллейбус; № 15А «Прокофьева - 9 мкр. - Прокофьева»- один троллейбус; № 15 «Прокофьева - Центральный рынок - Прокофьева» - один троллейбус.