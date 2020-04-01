В Сумах обвиняемому в изнасиловании экс-кадету избрана мера пресечения Обвиняемому в изнасиловании экс-кадету избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

30 апреля в судебном заседании по делу в отношении 16-летнего парня, которого обвиняют в изнасиловании (часть 1 статьи 152 Уголовного кодекса Украины), удовлетворено ходатайство о рассмотрении дополнительного обвинения по ч.2 ст. 125 (нанесение потерпевшей легкого телесного повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья) в одном производстве с первоначальным обвинением по ч.1 ст. 152 (изнасилование).

Назначено подготовительное судебное заседание по делу на 13.30 6 мая 2020 года.

Постановлением суда обвиняемому избрана мера пресечения до 16.00 26 июня 2020 года в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом без разрешения суда покидать жилье по месту жительства с возложением обязанностей:

- прибывать по каждому требованию в суд;

- воздерживаться от общения со свидетелями и потерпевшей;

- сообщать суд об изменении места жительства;

- носить электронное средство контроля.

Дело слушается в закрытом судебном заседании.

Происшествие случилось 8 марта 2019 года около 23.00 в г. Сумы. Девушка возвращалась с работы домой, в одном из переулков близ улицы Троицкой на нее напал неизвестный, ударил ее в лицо и, угрожая физической расправой, изнасиловал.