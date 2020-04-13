На Сумщине полиция поймала убийцу В селе Бобино Путивльского района случайные прохожие в кювете у автотрассы обнаружили бездыханное тело 41-летнего местного жителя. Считая, что человек стал жертвой смертельного ДТП, они и сообщили об этом в полицию.

На указанное место происшествия немедленно выехали руководители ГУНП области и Путивльского отделения полиции, специалисты Следственного управления ГУНП, мобильная криминалистическая лаборатория, следственно-оперативная группа и кинолог со служебной собакой. Осмотрев тело погибшего и место, где он был найден, правоохранители пришли к выводу, что аварии как таковой не было. Об этом свидетельствовали и вовсе не характерные для ДТП повреждения, которые имел погибший, и не было обязательных в таких случаях следов на самой автотрассе.

Следовательно, стало очевидным, что тело сюда откуда переместили. Эта мысль подтвердилась в ходе первоочередных следственных и розыскных действий, во время которых в поле зрения полиции попал местный 34-летний житель, в обществе которого покойника последний раз видели живым. А во время неотложного обыска эта версия нашла свое стопроцентное подтверждение: в доме подозреваемого следователи и оперативники нашли вещи с характерными пятнами, следы крови на полу и окровавленный обрезок металлической трубы.

Гражданина доставили в Путивльское отделение полиции, где его уже ждал специалист с полиграфом. Опрос подтвердил причастность задержанного к убийству, а затем он и сам рассказал об обстоятельствах преступления.

Оказалось, что 41-летний мужчина, приехав с заработков, часто гостил у него. А в тот вечер они за очередной бутылкой поссорились, и дело дошло до кулаков. Схватив обрезок металлической трубы, хозяин несколько раз ударил гостя по голове. А когда тот упал - понял, что натворил, и испугался. Ночью вынес тело покойника из дома и доставил его к автодороге, где и бросил в кювет. Он вполне искренне надеялся, что смерть односельчанина «спишут» на аварию. Однако обмануть полицейских ему не удалось.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По факту умышленного убийства, под процессуальным руководством прокуратуры, открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 115 УК Украины. Задержанному уже объявлено о подозрении в совершении этого преступления. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз, которые должны окончательно установить все обстоятельства произошедшего и причину смерти потерпевшего, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.