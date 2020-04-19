В Сумах из-за коронавируса на самоизоляцию идет магазин

- Ситуация остается контролируемая, но мы пик не прошли, - считает он. – Поскольку мы видим, что было у нас 7-8-9, теперь у нас уже семьи. Перед выходными была информация, что был очаг в одном из продуктовых магазинов. Я думаю, что мы должны быть на страже и держать ситуацию очень скрупулезно. Что касается магазина, там целый коллектив идет на самоизоляцию, плюс мы не знаем, сколько человек прошло через этот магазин и непосредственно через этого продавца. Поэтому будем контролировать ситуацию, отслеживать…
Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 12331 случай COVID-19, из них 418 за последние сутки....
По состоянию на 4 мая в Сумской области 112 случаев заболевания COVID-19....
Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 12331 случай COVID-19, из них 418 за последние сутки....
Об этом сегодня, 4 мая, на аппаратном совещании, которое проходит в онлайн-режиме, сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....
По состоянию на 3 мая в Сумской области 110 случаев заболевания COVID-19....