В Сумах на самоизоляции 50 патрульных, которые контактировали с заболевшим коронавирусом коллегой

Сейчас он находится на самоизоляции. Также самоизоляции и 50 его коллег, с которыми он контактировал.
Об этом сообщил представитель патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, пишет UA:СУМИ.
«Когда появилось признаки ОРВИ, он обратился к врачу и сразу ушел на больничный. Находясь на больничном, инспектор узнал, что контактировал с лицом, у которого был подтвержден COVID-19, об этом он сообщил руководству управления», - говорится в сообщении.
Когда ПЛР-анализ подтвердил коронавирусную инфекцию, руководство управления отправило на самоизоляцию роту, в которой работает патрульный. А это около 50 патрульных.
По информации полиции, всем их также провели ПЛР-тестирование и коронавирусной инфекции не обнаружили.
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