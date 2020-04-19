В Сумах на самоизоляции 50 патрульных, которые контактировали с заболевшим коронавирусом коллегой В Сумах у патрульного подтвердили заболевания коронавирусной инфекцией.

Сейчас он находится на самоизоляции. Также самоизоляции и 50 его коллег, с которыми он контактировал.

Об этом сообщил представитель патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, пишет UA:СУМИ.

«Когда появилось признаки ОРВИ, он обратился к врачу и сразу ушел на больничный. Находясь на больничном, инспектор узнал, что контактировал с лицом, у которого был подтвержден COVID-19, об этом он сообщил руководству управления», - говорится в сообщении.

Когда ПЛР-анализ подтвердил коронавирусную инфекцию, руководство управления отправило на самоизоляцию роту, в которой работает патрульный. А это около 50 патрульных.

По информации полиции, всем их также провели ПЛР-тестирование и коронавирусной инфекции не обнаружили.