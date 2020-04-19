Акционер Сумского НПО Новинский вылечился от коронавируса Бизнесмен и народный депутат Вадим Новинский на своей странице в Facebook сообщил, что вылечился от коронавируса

«Сегодня получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. После проведенного обследования вывод врачей однозначен: я абсолютно здоров», - сообщил он. Об обнаружении COVID-19 Новинский сообщал 15 апреля.