Акционер Сумского НПО Новинский вылечился от коронавируса

«Сегодня получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. После проведенного обследования вывод врачей однозначен: я абсолютно здоров», - сообщил он.
Об обнаружении COVID-19 Новинский сообщал 15 апреля.
Центр общественного здоровья Украины сообщает, что в Украине подтверждено 12697 случаев COVID-19, из них 366 за последние сутки....
По состоянию на 5 мая в Сумской области 112 случаев заболевания COVID-19....
Центр общественного здоровья Украины сообщает, что в Украине подтверждено 12697 случаев COVID-19, из них 366 за последние сутки....
В Сумах у патрульного подтвердили заболевания коронавирусной инфекцией....
Об этом говорится в сообщении на странице мэра Сум Александр Лысенко в Фейсбуке....