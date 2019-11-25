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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:57329

Нацбанк вводит в оборот новые монеты

Речь идет о 40 тыс. памятных монет "75 лет победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".

С 5 мая НБУ вводит в оборот новую монету номиналом 5 гривен, посвященную увековечению памяти и победе во Второй мировой войне, которая длилась шесть лет, сообщает НБУ.

В Нацбанке отметили, что значительный вклад в победу над нацизмом сделала Украина и понесла огромные человеческие и материальные потери. За годы войны погибли примерно 9-10 млн украинцев.

Монету с рифленым гуртом диаметром 35 мм отчеканили из нейзильбера. Категория качества – специальный анциркулейтед. Тираж выпуска – 40 тыс. штук.

Вверху аверса монеты на зеркальном фоне под малым гербом Украины размещена надпись: "75 лет победы над нацизмом во Второй мировой войне". Слева на матовом фоне: 2020 / Украина / 5 гривен.

Внизу на зеркальном фоне изображен голубь, который держит оливковую веточку – символ свободы, мира и победы. Справа внизу размещен логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

На реверсе монеты изображена стилизованная композиция: вертикальная колючая проволока, которая условно делит плоскость на военную и мирную. Слева потрескавшиеся, рваные края символизируют напряжение, тревогу, боль, а на ее фоне – надпись "1939".

На мирной части, которая находится справа, колючая проволока прорастает листьями, а на ней – надпись "1945". Эта часть монеты символизирует возрождение и продолжение жизни.

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