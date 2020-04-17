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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:07331

Чиновник Сумской мэрии, пойманный на взятке, отстранен от должности

По ходатайству прокуратуры отстранен от занимаемой должности служащий Сумского городского совета, задержанный при получении взятки.

По ходатайству прокуратуры Сумской области решением суда ведущий специалист одного из отделов Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета, которого задержали 4 мая во время получения неправомерной выгоды, отстранен от занимаемой должности. Прокуратура настаивала на избрании ему меры пресечения в виде залога, однако суд применил к подозреваемому личное обязательство.

Напоминаем, что указанный служащий, по данным следствия, требовал от сотрудника гаражного кооператива 10 тыс. грн за согласование и изготовление разрешительных документов на вырубку насаждений на земельном участке в пределах г. Сумы. Непосредственно во время получения 7 500 грн служащего задержали сотрудники Управления стратегических расследований и Следственного управления ГУ НП в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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