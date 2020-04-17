Чиновник Сумской мэрии, пойманный на взятке, отстранен от должности

По ходатайству прокуратуры Сумской области решением суда ведущий специалист одного из отделов Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета, которого задержали 4 мая во время получения неправомерной выгоды, отстранен от занимаемой должности. Прокуратура настаивала на избрании ему меры пресечения в виде залога, однако суд применил к подозреваемому личное обязательство.
Напоминаем, что указанный служащий, по данным следствия, требовал от сотрудника гаражного кооператива 10 тыс. грн за согласование и изготовление разрешительных документов на вырубку насаждений на земельном участке в пределах г. Сумы. Непосредственно во время получения 7 500 грн служащего задержали сотрудники Управления стратегических расследований и Следственного управления ГУ НП в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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