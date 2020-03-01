Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшего Виталия Соханя

Об исчезновении сына в полицию сообщила его мать. По словам женщины, Виталий 4 мая нынешнего года около 18:00 на своем автомобиле поехал в Сумы, откуда должен был ехать в Днепр с товаром логистической компании.
На вид мужчине 30-35 лет, ростом 175-180 см, худощавого телосложения. Волосы короткие черные, глаза голубые.
Был одет в голубую куртку, светло-голубые джинсы.
Особые приметы - на затылке имеется шрам.
Автомобиль Volkswagen Polo 1.9 D, желтого цвета, крылья и капот - черные. Машина 1995 года выпуска, г/н ВМ 5331ВВ.
Работники полиции разыскивают молодого человека и надеются на помощь неравнодушных граждан: если вы видели молодого человека или его автомобиль, или есть какая-либо информация, которая поможет в розыске, - сообщите об этом в Белопольское отделение полиции по адресу: г. Белополье, ул. Соборная, 76, или по телефонам - (05443) 9-12-80, (050) 327-87-85, или по телефону «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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